В Турции заявили о возможности приобретения российских Су-57

В случае отказа США продать Турции истребители F-16, Анкара рассмотрит вариант приобретения самолетов Су-57 у России. Об этом 11 апреля сообщает турецкая газета Milliyet.

Так, Турция намерена приобрести 40 американских истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации имеющихся у Анкары F-16. Если Вашингтон откажется, Анкара рассмотрит иные варианты, в том числе российские Су-57.

При этом отмечается, что Турция также допускает закупки самолетов у Франции и Великобритании.

Однако в случае одобрения соответствующего запроса со стороны США полученных самолетов будет достаточно для покрытия потребностей до тех пор, пока Турция не введет в эксплуатацию свой собственный истребитель TF-X.

24 марта глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Западу нужно поставить в Турцию истребители F-35 и комплексы Patriot без предварительных условий, передает «Газета.Ru».

Ранее, 20 марта, сообщалось, что США ведут переговоры с Турцией об отправке Украине зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в обмен на снятие с Анкары санкций. Как отмечал бывший оперативный сотрудник ЦРУ Пол Колбе, Турции необходимо заключить сделку с Украиной о передаче ей комплексов С-400, чтобы взамен Вашингтон вернул Анкару в программу F-35.

Москва заключила контракт с Анкарой на поставку ей С-400 в 2017 году. Тогда Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Данное решение вызвало негативную реакцию у США и НАТО. Белый дом многократно предупреждал руководство Турции о негативных последствиях закупок вооружений у Москвы и в марте 2020 года исключил Анкару из программы по созданию нового поколения истребителей F-35.

С-400 — зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначена для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения, в том числе гиперзвуковых. Принята на вооружение в Вооруженные силы (ВС) РФ 28 апреля 2007 года.