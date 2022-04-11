Макрон сохранил лидерство в первом туре выборов после обработки 97% бюллетеней

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 97% бюллетеней сохранил за собой лидерство в первом туре выборов главы государства. По данным МВД республики на 11 апреля, он набирает 27,6% голосов.

Его основной соперник — кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — получила 23,41% голосов.

Далее следуют глава партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон (21,95%) и основатель движения «Реконкиста» Эрик Земмур (7,05%).

При этом лидерство Макрона было выявлено только после подсчета 56% бюллетеней. До этого действующего президента обгоняла Ле Пен с результатом 27,5%.

Несмотря на то что абсолютное лидерство кого-либо из кандидатов не было очевидным вплоть до подсчета большей части бюллетеней, жители Франции уже успели выразить свое недовольство предварительными результатами первого тура. Так, в Лионе граждане вышли на улицы с файерами и плакатами, против полицейских они использовали фейерверки. В Ренне демонстранты возводили баррикады.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, проводится два тура выборов. Первый тур был проведен 10 апреля, второй состоится 24 апреля с участием двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Опрошенные «Известиями» аналитики отметили, что позиции Макрона ослабли, поэтому разрыв между ним и Ле Пен небольшой. Такую ситуацию эксперты объяснили ослаблением «эффекта флага», когда граждане объединяются вокруг лидера страны, и усилением «эффекта кошелька». Кроме того, указали специалисты, Ле Пен отказалась от резких заявлений, что и помогло ей завоевать поддержку сограждан.

Британское издание The Economist полагает, что во втором туре выборов кандидат от «Национального объединения» может получить поддержку не только Земмура, который разделяет ее антииммиграционную политику, но и избирателей, которые в первом туре голосовали за Меланшона. Несмотря на это, журнал предрекает победу Макрону.