МЧС сообщает о 2 погибших и 5 пострадавших в результате взрыва бытового газа в Подмосковье

Двое человек погибли в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в подмосковном Ступине, еще пятеро пострадали. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщили в управлении МЧС РФ по Московской области.

В ведомстве отметили, что людей под завалами больше нет.

О взрыве газа в жилом доме в Ступине стало известно ранее 11 апреля. Хлопок произошел на четвертом этаже в пятиэтажном доме, расположенном в Центральном переулке, д. 4.

На появившихся кадрах с места газового взрыва можно заметить значительные разрушения, в том числе обрушенные внешние панели, внутренние перегородки квартир, перекошенные стены и выбитые окна.

По предварительным сведениям, причиной происшествия стала неисправность газового оборудования. По факту взрыва прокуратура Московской области организовала проверку для выяснения обстоятельств инцидента.