Старый тополь рухнул на здание музея на Урале

В городе Верхняя Салда в Свердловской области 80-летний тополь рухнул на фасад Музея быта и ремесел. Инцидент произошел 8 апреля.

По словам сотрудников музея, которые приводит ТагилСити.Ру, повалилось одно из деревьев, посаженных около входа. Некоторые ветви задели окно, сбит кусок штукатурки у крыши. Упавший тополь зацепил трубу. В результате случившегося пострадавших нет.

Агентство пишет, что в прошлом сентябре в Екатеринбурге тополь рухнул на автомобиль. Было разбито лобовое стекло и повреждена крыша. Инцидент произошел во время сильного ветра, на Сибирском тракте.