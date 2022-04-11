Валуев поделился ожиданиями от турнира PRAVDA

Бой между боксером Вячеславом Дациком и бразильским кикбоксером Сауло Кавалари в рамках турнира PRAVDA должен быть интригующим. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил депутат Госдумы, спортивный деятель Николай Валуев.

«В принципе выбор соперников в отношении пары Дацик — Кавалари будет достаточно интригующим. Нельзя сказать однозначно, кто из них одержит победу. Тут предполагать сложно», — заявил Валуев.

Он также поделился ожиданиями от поединка Дмитрия Бикрева и Тимура Никулина.

«В принципе тоже соперники очень интересные, и последние бои у них были победные. Думаю, они выглядят замечательно. Оба бойца дадут интересный бой, динамичный, потому что используют именно такой стиль», — добавил парламентарий.

Помимо этого, Валуев отметил, что у него практически нет сомнений в победе российского боксера Максима Бабанина над кубинцем Рейналдо Шароной.

«Как-то практически нет у меня сомнений в победе Бабанина, но то, каким будет бой, сложно сказать, потому что Рейналдо Шарон недостаточно мне известен. Вот Бабанина я видел в деле и считаю, что тут он вполне может одержать победу», — заключил Валуев.

Ранее российский боец Денис Вильданов дал свой прогноз на бой Дацика и Кавалари. Он заявил, что верит в победу Дацика. По словам Вильданова, россиянин находится в хорошей форме.

В победу Дацика верят и многие эксперты. Так, боксер Сергей Кузьмин, делая свой прогноз относительно встречи Дацика и Кавалари, заявил, что россиянин имеет необходимые качества для победы в бою с бразильцем, поэтому является очевидным фаворитом. Кузьмин отметил, что бои у россиянина очень эмоциональные, даже вспыльчивые, поэтому на ринге ожидается «очень интересное событие».

Телеканал РЕН ТВ покажет противостояние бойцов Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари, Максима Бабанина и Рейнальдо Шарона, а также Дмитрия Бикрева и Тимура Никулина 15 апреля. Они встретятся на ринге в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Трансляция начнется в 23:15 мск.