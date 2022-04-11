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Дело о ДТП с погибшими подростками в Тюмени передали в СКР

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СУ СКР по Тюменской области займется расследованием дела о ДТП в Тюмени, в котором погибли двое подростков. Уголовное дело возбудили в отношении 42-летнего водителя Mazda, который не пропустил при повороте ВАЗ с пятью подростками и спровоцировал аварию.

В ДТП погибли 17-летний подросток, который был за рулем ВАЗ, и его 14-летний пассажир. Еще двое 15-летних подростков госпитализированы. Пятому подростку оказали первую помощь и отпустили домой.

Инцидент произошел около четырех часов утра 9 апреля, на перекрестке улиц Червишевский тракт и Баумана.

Водителя иномарки обвиняют в нарушении ПДД, ставшем причиной смерти двух и более лиц. Результаты медицинского освидетельствования показали, что мужчина не был пьян в момент аварии, пишет «Наш город».

Следователи выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают участников ДТП и свидетелей. Назначены экспертизы.

Megatyumen.ru сообщает, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил главе регионального Следственного комитета инициировать передачу дела о гибели двух подростков в ДТП из полиции следователям. О результатах необходимо доложить ему лично. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

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