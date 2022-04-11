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FT: превращение доллара в оружие США может подорвать валюту и расколоть финансовую систему

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США и их союзники рискуют спровоцировать негативную реакцию, которая подорвет позиции доллара и расколет мировую финансовую систему на конкурирующие блоки, считают авторы издания Financial Times.

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По словам Джона Смита, который был ведущим специалистом по санкциям в министерстве финансов США, нынешние санкции против России — «потрясают, они сломали шаблон». Однако вся сила санкций базируется на доминировании доллара США как широко используемой валюты.

«Открыто милитаризируя доллар, превращая его в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который подорвет американскую валюту и расколет мировую финансовую систему», — уверены авторы материала от 7 апреля.

FT напомнила, что смерть доллару предсказывали бесчисленное количество раз. И делалось это зачастую для того, чтобы американская валюта сохранила свои позиции.

Директор инвестгруппы BlackRock Ларри Финк заявил изданию, что начало Россией спецоперации в Донбассе положило конец 30-летнему периоду глобализации и доминирования доллара.

В мировой структуре финансовых резервов стран уже начинаются изменения. Хотя сейчас доллар и евро по-прежнему доминируют, у государств появился интерес к австралийскому доллару, корейской воне и китайскому юаню.

8 апреля французский экономист Александр дель Валль заявил, что действия Запада для изоляции России могут спровоцировать падение доллара в пользу рубля и китайского юаня. Среди причин, по которым происходит восстановление курса рубля, он назвал продолжение закупок российского газа странами Европы, устойчивость торговых связей со странами БРИКС, Аравии и Африки. Кроме того, постоянный рост цен на энергоресурсы позволяет России постоянно получать новую валюту.

5 апреля Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что российский рубль хорошо противостоит введенным против России санкциям.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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