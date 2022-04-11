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Жители ДНР рассказали о жизни в Николо-Васильевском монастыре

Жители ДНР рассказали, как прячутся от обстрелов ВСУ в Николо-Васильевском монастыре
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Корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин побывал в Васильевском мужском монастыре в селе Никольском Донецкой Народной Республики, где мирные жители прячутся от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Вот это нижняя часть храма, где сейчас прячутся священнослужители и гражданские лица семьями, с детьми, здесь их действительно много. Матрасы, подушки — всё это дали прихожане», — рассказал журналист.

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Местные жители отмечают, что в монастыре их снабжают всем необходимым.

«Сидим, бомбят нас, живем в этой действительности. Слава Богу, в монастыре помогают с пищей, помогают укрыться от бомбежек», — поделился один из горожан.

Как рассказала монахиня Елизавета, обстрелы монастыря начались в начале марта.

По ее словам, в 2019 году монастырь посетил патриарх Кирилл, он освящал престол. В честь данного события в храме установлен поклонный крест.

10 апреля сообщалось, что Васильевский мужской монастырь пострадал в результате обстрелов украинскими силовиками. Как рассказал корреспондент «Известий», повреждено два купола, однако пожара внутри не было, поэтому здание можно будет восстановить.

Ранее, 31 марта, «Известия» показали кадры горящей после удара ВСУ церкви в селе Варваровка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Отмечалось, что в храме могли быть беженцы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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