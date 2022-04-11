Опубликованы кадры с места взрыва в пятиэтажке в Подмосковье

Опубликованы первые кадры с места взрыва газа в жилой пятиэтажке в Ступине (Московская область).

На кадрах видно, что во дворе дома работают пожарные службы. Также на место происшествия прибыли автомобили скорой помощи.

О взрыве газа в жилом доме в Ступине стало известно ранее, 11 апреля. Хлопок произошел на четвертом этаже в пятиэтажном доме, расположенном на Центральном переулке, д. 4. По данным МЧС, в инциденте два человека погибли и пятеро пострадали.

По предварительным сведениям, причиной происшествия стала неисправность газового оборудования. По факту взрыва прокуратура Московской области организовала проверку для выяснения обстоятельств инцидента.