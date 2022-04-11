МЧС сообщило о двух погибших при взрыве газа в Ступине

Два человека погибли и пятеро пострадали в результате обрушения жилого дома в Ступине, уточнили в ГУ МЧС РФ по Московской области в понедельник, 11 апреля.

«Cемь пострадавших. Из них двое погибших», — сообщили в ведомстве.

О взрыве газа в жилом доме в Ступине стало известно ранее этим же днем, 11 апреля. Хлопок произошел на четвертом этаже в пятиэтажном доме, расположенном в Центральном переулке, д. 4.

На появившихся кадрах с места газового взрыва можно заметить значительные разрушения, в том числе обрушенные внешние панели, внутренние перегородки квартир, перекошенные стены и выбитые окна.

По предварительным сведениям, причиной происшествия стала неисправность газового оборудования. По факту взрыва прокуратура Московской области организовала проверку для выяснения обстоятельств инцидента.