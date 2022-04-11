Экстренные службы Крыма: на севере полуострова сбили украинский беспилотник

На севере Крыма был сбит украинский беспилотный аппарат (БПЛ). Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает источник «РИА Новости» в экстренных службах.

«По предварительной информации, системой ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) на севере Крыма был сбит украинский беспилотник», — говорится в сообщении.

По информации агентства, беспилотник был сбит около поселка Таврический. Информации о пострадавших нет.

Ранее, 10 апреля, корреспондент «Известий» Мери Бадунц рассказала, что поселок Таврический в Крыму был обстрелян. По словам местных жителей, они увидели зарево, затем прилетел снаряд. Сообщается, что в поселке некоторое время не было электричества.

9 апреля пограничный пост в Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины. Как заявил губернатор региона Роман Старовойт, ответным огнем российских пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена. Он пояснил, что находится на постоянной связи с военными, ситуация в приграничных районах под контролем.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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