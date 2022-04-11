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Макрон лидирует в первом туре выборов по итогам подсчета 97% голосов

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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 97% бюллетеней продолжает лидировать в первом туре выборов главы государства с 27,6%. Об этом свидетельствуют данные французского МВД, опубликованные в понедельник, 11 апреля, на сайте ведомства.

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Второе место занимает кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, у нее 23,41%. На третьем месте — глава партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 21,95%. У основателя движения «Реконкиста» Эрика Земмура, занимающего четвертую строчку, — 7,05%.

Ранее, 10 апреля, по итогам подсчета 50% голосов первого тура выборов с показателем 27,5% лидировала кандидат в президенты от «Национального объединения» Марин Ле Пен. Постепенно разрыв между кандидатами сокращался, пока подсчет 56% бюллетеней не выявил лидерство Макрона.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. Избирательные участки были открыты с 08:00 (09:00 мск). По всей стране их было примерно 70 тыс. Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе.

9 апреля стало известно о проведении митинга против политики действующего французского президента. В руках у вышедших на улицы были антипрезидентские плакаты и фаеры. Французы были возмущены стремительно взлетевшими ценами буквально на все. «Макрон, проваливай! Макрон, проваливай!» — скандировали на улицах протестующие.

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