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Турпроект «Барсова гора» в ХМАО реализуют на федеральные деньги

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Туркомплекс «Барсова гора» в Сургутском районе ХМАО станет федеральным проектом. На его развитие планируется запросить средства из федерального бюджета.

Как пишет muksun.fm со ссылкой на пресс-центр районной администрации, на начальном этапе комплекс будет состоять из двух объектов: туристической тропы «ЧелоВечность» и здания музея «Барсова гора», в котором будут храниться артефакты, найденные на территории урочища.

По предварительным данным, в проект планируется вложить 360 млн рублей. В случае федерального софинансирования появится возможность расширить и разнообразить проект, сообщил глава района Андрей Трубецкой.

Ранее ХМАО включили в десятку самых успешных регионов по социально-экономическому положению. Первое место по итогам 2021 года занял ЯНАО, которому удалось обойти Москву.

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