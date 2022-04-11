Назван способ обезопасить персональные данные после их утечки

Эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов рассказал, как обезопасить свои персональные данные в случае их утечки.

В беседе с радио Sputnik в понедельник, 11 апреля, специалист допустил, что утечка персональных данных может произойти из-за атак иностранных хакеров на фоне обострения геополитической ситуации.

Он также посоветовал россиянам смириться с тем, что информация об их месте жительства, номера телефонов и другие данные могут быть доступны злоумышленникам. Между тем Сизов указал на то, что обычно утечка данных не ведет к мгновенной смене прописки. Кроме того, люди сами часто оставляют данные о себе на разных ресурсах, отмечает телеканал «360».

По словам эксперта, следует обратить внимание на ситуацию, при которой злоумышленникам могли стать известны пароли от почтовой системы.

«В случае если скомпрометированы данные почтовой системы, лучше всего изменить пароль и в ней, и на других сервисах, где используется такая же информация для входа. Внимательно следить нужно за данными, которые необходимы для того, чтобы нанести вам финансовый ущерб», — рассказал он.

Если произошла утечка данных о банковских картах, необходимо незамедлительно обратиться в свою финансовую организацию, пишет Life.ru.

7 апреля стало известно, что депутаты Госдумы хотят ужесточить контроль за персональными данными россиян: обязать организации, работающие с такой информацией, подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), а также информировать органы власти о любых утечках.

Проект поправок разработан для «усиления защиты персональных данных», говорится в пояснительной записке.

5 апреля глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что его ведомство предлагает ввести большие оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных. Как отмечает RT, соответствующее предложение он высказал в ходе выступления на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.