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Один человек погиб в результате взрыва газа в подмосковном Ступине

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Один человек погиб в результате взрыва газа в подмосковном Ступине, сообщили 11 апреля в МЧС.

По информации ведомства, число пострадавших увеличилось до 10.

К ликвидации ЧП привлечено 59 человек и 20 единиц техники. Для разборки конструкций и устранения последствий к месту событий направлены специалисты отрядов «Центрспас» и «Лидер».

О взрыве газа в жилом доме в Ступине стало известно ранее этим же днем, 11 апреля. Хлопок произошел на четвертом этаже в пятиэтажном доме, расположенном на Центральном переулке, д. 4.

На появившихся кадрах с места газового взрыва можно заметить значительные разрушение, в том числе обрушенные внешние панели, внутренние перегородки квартир, перекошенные стены и выбитые окна.

По предварительным сведениям, причиной происшествия стала неисправность газового оборудования. По факту взрыва прокуратура Московской области организовала проверку для выяснения обстоятельств инцидента.

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