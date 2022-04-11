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Общество
Прокуратура Московской области организует проверку по хлопку газа в Ступине

Прокуратура Московской области организует проверку по хлопку газа в Ступине

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Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газа в многоквартирном жилом доме в Ступине. Такое заявление выпустила прокуратура Подмосковья 11 апреля на своем официальном сайте.

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Как уточняет надзорный орган, в данный момент прокуратура устанавливает информацию о пострадавших.

В ходе правовой проверки прокуратурой будет дана оценка действий лиц, ответственных за обеспечение безопасности газового оборудования.

За проверочными мероприятиями установлен контроль, на место происшествия выехал заместитель прокурора Московской области городской прокурор Михаил Атальянц.

О взрыве газа в жилом доме в Ступине стало известно ранее этим же днем, 11 апреля. Хлопок произошел на четвертом этаже в пятиэтажном доме, расположенном на Центральном переулке, д. 4.

На появившихся кадрах с места газового взрыва можно заметить значительные разрушение, в том числе обрушенные внешние панели, внутренние перегородки квартир, перекошенные стены и выбитые окна.

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