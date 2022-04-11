Пять человек пострадали в результате газового хлопка в подмосковном Ступине

Пять человек пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Ступине. Об этом в понедельник,11 апреля, сообщили МЧС.

На данный момент имеется информация о пяти пострадавших. К ликвидации происшествия привлечено 59 человек и 20 единиц техники, заявили в ведомстве.

Ранее появились кадры с места происшествия. Инцидент произошел в понедельник утром на четвертом этаже в пятиэтажном доме по адресу Центральный переулок, д. 4. Сообщается о разрушениях в четвертом подъезде: на нескольких этажах обрушены внешние панели, на четвертом разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже перекошены стены, выбиты окна.

Прокуратура организовала проверку.