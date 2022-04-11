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Политику США по вопросу членства Украины в НАТО назвали причиной спецоперации

American Conservative: политика США по членству Украины в НАТО привела к спецоперации РФ
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Политика Соединенных Штатов по вопросу участия Украины в Североатлантическом альянсе стала корнем украинского кризиса и причиной специальной операции России по защите Донбасса. Такое мнение выразил предприниматель и инвестор Дэвид Сакс на конференции журнала American Conservative.

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Он также подчеркнул, что в действительности США ограничились публичными заявлениями и обещаниями о принятии украинской стороны в альянс.

«Мы отказались выполнить самое давнее и важное требование русских, хотя в частном порядке признавались Украине, что не собираемся его выполнять. <...> Мы отказались <...> идти на уступку, которая в значительной степени бессмысленна для нас, но имеет первостепенное значение для них», — приводятся его слова в материале портала от 8 апреля.

Сакс утверждает, что президент США Джо Байден уничтожил энергетическую независимость страны, отменив строительство трубопровода Keystone в первый же день своего пребывания в должности главы страны. При этом другие страны НАТО, такие как Германия, сделали себя еще более зависимыми от российского газа, закрыв свои атомные электростанции, указал он.

Инвестор считает, что этими действиями НАТО убедило президента РФ Владимира Путина в слабом воздействии потенциальных санкций в случае их введения.

Еще одним провалом политики Байдена Сакс называет вывод войск из Афганистана. США потратили много лет и бесчисленные миллиарды долларов на армейские расчеты в Афганистане, а потом они в одночасье ушли из страны, проявив «тактическую некомпетентность».

«Наконец, в решающие дни и недели, предшествовавшие операции РФ, Байден, казалось, дал зеленый свет «незначительному вторжению» на Украину, предполагая, что это не обязательно приведет к санкциям», — добавил предприниматель.

Президент РФ Путин в конце декабря 2021 года, комментируя прежние обещания Североатлантического альянса не продвигаться на восток, заявил, что Россию «надули». На что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поспешил ответить, что НАТО никогда не отрицало возможность расширения.

21 декабря Путин заявил, что размещение элементов противоракетной обороны (ПРО) США вблизи российских границ вызывает беспокойство. По его словам, Москва озабочена тем, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Если эта инфраструктура появится на Украине, то подлетное время ракет до Москвы сократится до 7−10 минут, добавил он.

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