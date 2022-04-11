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Британский The Economist спрогнозировал победу Макрона на выборах

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Преимущество президента Франции Эммануэля Макрона перед ближайшей соперницей по выборам Марин Ле Пен в 4,2% (по данным 97% обработанных бюллетеней) по итогам первого тура позволяет прогнозировать такой же результат во втором, пишет 10 апреля британский The Economist.

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«Наша модель делает господина Макрона фаворитом с вероятностью переизбрания в 74% по сравнению с 26% у госпожи Ле Пен. Но настроения во Франции мятежные, и действующему президенту придется потрудиться, чтобы привлечь на свою сторону разочарованных левых и правоцентристов. Как он сам предупредил своих сторонников на недавнем митинге под Парижем, сейчас не время расслабляться. Напомнив им о Brexit, он мрачно сказал: «То, что казалось невероятным, может произойти на самом деле», — пишет издание.

Авторы издания считают, что во втором туре Ле Пен получит поддержку не только Эрика Земмура, который во многом разделяет ее антииммиграционную политику, но тех избирателей, кто выбирал в первом туре Жан-Люка Меланшона и Валери Пекресс.

«Многие из тех, кто отдал свой голос кандидатам от социалистов или «зеленых» в первом туре, могут решить остаться дома или испортить свой избирательный бюллетень, вместо того чтобы голосовать за Макрона», — считает британский журнал.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. Избирательные участки были открыты с 08:00 (09:00 мск). По всей стране их было примерно 70 тыс. Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

По итогам подсчета 50% голосов первого тура выборов с показателем 27,5% лидировала кандидат в президенты от «Национального объединения» Марин Ле Пен. Постепенно разрыв между кандидатами сокращался, пока подсчет 56% бюллетеней не выявил лидерство Макрона.

К утру 11 апреля обработка 97% бюллетеней показала прочный отрыв Макрона от Ле Пен. Он набрал 27,6% голосов.

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