Один человек погиб в результате пожара в автосервисе в Москве

Один человек погиб в результате пожара в автосервисе на востоке столицы, сообщили в главном управлении МЧС по Москве. До прибытия пожарных огонь охватил 300 кв. м одноэтажного металлического ангара, передает телеканал «Известия». В главке отметили, что к настоящему времени пожар потушен.

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