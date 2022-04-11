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FT: превращение доллара в оружие США может подорвать валюту и расколоть финансовую систему

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Превращение доллара в оружие может обернуться расколом мировой финансовой системы и подрывом самой американской валюты, пишет газета Financial Times.

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По мнению обозревателей издания, сила антироссийских санкций во многом заключается в распространенности доллара как резервной валюты. Но эта сила может иметь и оборотную сторону.

«Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон», — отмечается в материале от 7 апреля.

Авторы статьи обратили внимание на отсутствие глобальной коалиции, осуждающей спецоперацию России в Донбассе, ограничительные меры поддержал лишь Запад. Такое положение вещей может привести к важным последствиям для будущего международных финансов.

«Смерть доллара предсказывали бесчисленное количество раз в прошлом, однако американская валюта продолжала сохранять свои позиции. <…> Но если будет наблюдаться стабильный отход от доллара в ближайшие годы, то санкции в отношении российского Центробанка могут стать не смелым, новым способом оказания давления на оппонента, а тем моментом, когда доминирование доллара начнет снижаться, словно «финансовый Суэцкий канал», — пришли к выводу журналисты.

Все это, по мнению исполнительного директора инвестиционной группы BlackRock Ларри Финка, свидетельствует о том, что начало Россией спецоперации на Донбассе положило конец 30-летнему периоду глобализации и доминирования доллара.

Издание делится наблюдением о том, что в мировой структуре финансовых резервов стран уже начинаются изменения. Хотя сейчас доллар и евро по-прежнему занимают доминирующее положение, у государств появился интерес к более экзотическим валютам — австралийскому доллару, корейской воне и китайскому юаню.

8 апреля французский экономист Александр дель Валль в статье для издания Valeurs actuelles сообщил, что действия Запада для изоляции России могут спровоцировать падение доллара в пользу рубля и китайского юаня.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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