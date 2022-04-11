ВСУ выпустили 25 снарядов по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрелы по двум районам Донецка. Выпущено 25 снарядов. Об этом в понедельник, 11 апреля, написали в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«04:20 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовской»): выпущено 15 снарядов калибром 122 мм. 04:40 — н.п. Красногоровка — н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот же день стало известно, что в результате минометного обстрела со стороны ВСУ поселка Старомихайловка погибла женщина. Отмечается, что по поселку было выпущено четыре мины калибром 120 мм.

Накануне стало известно, что за прошедшие сутки в ДНР при обстрелах украинских военных пострадали более 30 мирных жителей. Отмечалось, что в указанное время в республике зафиксированы 44 обстрела со стороны Украины, а также были «выпущены 343 единицы различных боеприпасов».

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле тогда отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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