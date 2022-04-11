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Канцлер Австрии Нехаммер поехал в Россию на переговоры

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Австрийский канцлер Карл Нехаммер 11 апреля прибудет в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление 10 апреля сделало австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

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По данным издания, визит австрийского лидера был одобрен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйнен. Свое согласие высказал также и немецкий канцлер Олаф Шольц.

Мотив Нехаммера начать переговоры — «сделать всё возможное, чтобы положить конец этой войне или хотя бы создать гуманитарные коридоры», как передает слова Нехаммера Kronen Zeitung.

7 апреля Австрия выслала из страны четырех российских дипломатов. По заявлению австрийских властей, российские дипломаты якобы занимались деятельностью, несовместимой со статусом дипломата.

С начала проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса страна сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада. В середине февраля в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛНР и ДНР) обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик объявили об эвакуации мирного населения в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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