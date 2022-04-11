Канцлер Австрии Нехаммер поехал в Россию на переговоры

Австрийский канцлер Карл Нехаммер 11 апреля прибудет в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление 10 апреля сделало австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

По данным издания, визит австрийского лидера был одобрен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйнен. Свое согласие высказал также и немецкий канцлер Олаф Шольц.

Мотив Нехаммера начать переговоры — «сделать всё возможное, чтобы положить конец этой войне или хотя бы создать гуманитарные коридоры», как передает слова Нехаммера Kronen Zeitung.

7 апреля Австрия выслала из страны четырех российских дипломатов. По заявлению австрийских властей, российские дипломаты якобы занимались деятельностью, несовместимой со статусом дипломата.

С начала проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса страна сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада. В середине февраля в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛНР и ДНР) обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик объявили об эвакуации мирного населения в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.