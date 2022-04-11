Друзья Жириновского попытались объяснить прозорливость политика

Прогностические способности лидера ЛДПР Владимира Жириновского поражали многих его коллег, друзей и оппонентов. Теперь, когда политика не стало, в его словах одни видят пророчества, другие — начитанность и аналитический ум, третьи — мудрость и опыт насыщенной политической карьеры.

«Давайте выполнять! Отказываетесь? Тогда мы можем принять другую программу. А какую, вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22-й год был мирным. Но я люблю правду, я 75 лет говорю правду,» — говорил лидер ЛДПР в самой обсуждаемой своей речи-предсказании в декабре 2021 года.

Те, кто был с ним знаком, утверждают, что Жириновский всё знал оттого, что не пропускал важную информацию. Даже студентом Института восточных языков в 1964 году будущий политик был самым заметным — серьезным и вдумчивым и в аудиториях, и на танцах.

«Он хотел многое узнать. Он много читал. Он, может быть, среди нас больше проводил времени в библиотеке», — рассказал сокурсник Жириновского Никита Сологубовский.

Коллега Жириновского по парламенту и чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов уверен, что тот умел просчитывать все ходы. Правда, сам успел сыграть с ним лишь однажды, в карты. И поймал соперника с тузом в рукаве.

«Он нисколько не смутился и говорит: «Увидел?». Я говорю, мол, ну, конечно, увидел, я человек опытный. Он говорит: «Ну вот если бы не увидел, то был бы дураком, а так — умный», — вспомнил Карпов.

Жириновский мог выйти из любой ситуации и ничего не боялся, дружил с Хусейном лично, часто встречался. Ему и Муаммару Каддафи предлагал даже переехать в Москву. У политика было немало талантов, которые пригодятся не только в политике. Но Жириновский считал свое дело миссией. Был в вечной парламентской оппозиции. К кому-то, но не к своей стране.

«Он старался не допустить какого-то кризиса и государственного переворота. Поэтому он вроде выступал против Ельцина, но когда дошло дело до голосования по импичменту, то там сманеврировал таким образом, что импичмента не произошло», — рассказал первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Жириновский обещал помыть сапоги в Тихом океане, обещал стать президентом. Удалось не всё. Но отношение к словам политика изменились в тот момент, когда стали сбываться все и сразу.

«Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну», — заявлял лидер ЛДПР.

Он сделал, сказал и предсказал всё, на что только хватило сил. Даже то, как с ним будут прощаться, расписал в деталях.