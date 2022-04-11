В ДТП с машиной скорой помощи в Кузбассе пострадали четыре человека

Четыре человека, включая двоих врачей, пострадали в ДТП в Беловском округе Кузбасса. Столкнулись иномарка и машина скорой помощи, о чем в понедельник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кемеровской области.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Киа», двигаясь на разрешающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда спешившему на вызов автомобилю скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем «Газель Некст», — цитирует ведомство портал zakon-kuzbass.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники МВД и Госавтоинспекции. Проводится проверка по факту ДТП.

Ранее, 10 апреля, в Удмуртии легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в результате чего два человека погибли. По данным «Известий», ДТП произошло на 137-м км федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» около 17:00 мск. В микроавтобусе находились 13 человек, в легковом автомобиле — двое.