Российские военные в понедельник, 11 апреля, изучили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в одном из детских садов Херсонской области.

Украинские военные использовали местный детсад в качестве опорного пункта, сообщают в Минобороны. В одной половине здания располагалось подразделение морской пехоты ВСУ, превратившее учреждение в военный объект, чтобы формально прикрываться детьми.

«По периметру детского сада были оборудованы огневые точки, окопы и блиндажи. Территория объекта обнесена колючей проволокой. На ней также организовали учебные места по подрывному делу и спецподготовке, о чем свидетельствуют найденные документы», — заявили в Минобороны.

Как сообщил военный РФ Павел, мирные жители передавали, что база ВСУ находилась здесь с 2014 года.

«Это можно понять и из документов с мест проживания, что они здесь были очень давно, а также оборудовали огневые точки, огневые позиции непосредственно в детском садике», — подчеркнул он.

Военный добавил, что на этой базе была организована инженерная и спецподготовка: устанавливались взрывные устройства для практики. Кроме того, отмечается, что в детсаде нашли приспособления для создания самодельных взрывных устройств. По обнаруженным на месте документам понятно, что в здании располагался личный состав роты морпехов — 59 человек, из которых 17 – офицеры.

Также в документах перечислялись приграничные посты, которые усиливали морпехи. По информации МО РФ, ранее был найден еще один детсад, превращенный в командный пункт артиллерийского дивизиона ВСУ.

9 апреля корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал аэропорт Мариуполя, помещения которого военнослужащие ВСУ использовали в качестве камер для пыток. Отмечается, что в здании много подобных помещений: где-то есть кровати, где-то на стенах нарисована свастика и другие надписи, которые в спешке пытались стереть при отступлении. В одной из комнат был оставлен даже ящик боеприпасов. Корреспондент показал и прогулочную зону под открытым небом с колючей проволокой на стенах.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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