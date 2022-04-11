В Сахалинской области задержали группу крабовых браконьеров

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали злоумышленников, которые промышляли незаконной ловлей краба на территории России.

Как отмечает телеканал «Звезда» в понедельник, 11 апреля, браконьеры были задержаны на побережье Татарского пролива при попытке доставить крабов на берег.

По установленным данным, задержанные добывали морских животных для дальнейшей реализации на внутреннем рынке. Во время осмотра у злоумышленников изъяли 342 особи крабов различных видов. Нанесенный задержанными ущерб оценили в 5 млн рублей.

Помимо этого, у группы изъяли три маломерных судна и три автомобиля.

В отношении девяти граждан, причастных к нелегальной деятельности, возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до пяти лет заключения с лишением прав занимать определенные должности.

6 апреля в Екатеринбурге неизвестные убили двух косуль. Как сообщили в департаменте по охране животного мира, предположительно, это дело рук браконьеров, поскольку охота на этих животных сейчас закрыта. Правоохранители разбираются в ситуации, отмечает телеканал «360».

1 апреля в Хабаровском крае завершили расследование уголовного дела о незаконной добыче около 700 особей краба. Ущерб природным ресурсам оценивается более чем в 5 млн рублей.