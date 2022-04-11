Минобороны РФ показало кадры освобождения села Топольское

Министерство обороны РФ опубликовало кадры взятия села Топольское в Харьковской области. На них видна работа экипажей танков Западного военного округа.

«Военнослужащие танковой роты ЗВО провели маневренный бой с противником в районе населенного пункта Топольское Изюмского района Харьковской области. Во время боя танковые экипажи использовали естественные укрытия и рельефы местности после стрельбы по танкам и бронетехнике националистов», — пояснили в МО РФ.

Танкистов поддерживали мотострелки, которые использовали ручные огнеметы и гранатометы.

Как рассказал командир танковой роты Тимур, перед ними стояла задача взять село, чтобы обеспечить коридор российским силам для движения дальше на юг. Наступали на своих танках, обратили бандеровцев в бегство. Во время отступления нацисты, по словам Тимура, пытались вызвать на село обстрел фосфорными снарядами.

«Так они хотели нас выжечь, потому что они уже ничего не могут сделать. Увидев нас, они подняли на своих танках пушки вверх, и стрельбы никакой не было», — добавил командир танковой роты.

Его также удивил тот факт, что танки националистов были абсолютно новыми, с полным боекомплектом.

11 апреля корреспондент «Известий» Мери Бадунц продемонстрировала, как российские военнослужащие обезвреживают брошенный украинский танк в Херсонской области. На кадрах видно, как российские саперы эвакуируют подбитую вражескую машину, после чего раскладывают на земле неизрасходованный боезапас и уничтожают его.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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