Безосу понравилась идея Маска сделать приют из штаб-квартиры Twitter

Основатель Amazon Джефф Безос в воскресенье, 10 апреля, с одобрением высказался о предложении американского бизнесмена Илона Маска, входящего в совет директоров Twitter, сделать из штаб-квартиры компании приют для бездомных.

Как отметил Безос, для этих целей может послужить если не вся штаб-квартира Twitter, то ее значительная ее часть.

«Это отлично сработало, и упрощает работу для сотрудников, которые хотят стать волонтерами», — написал он в соцсети и оставил под постом ссылку на статью в издании GeekWire, посвященную открытию приюта для бездомных в кампусе Amazon в Сиэтле в 2020 году.

В свою очередь Маск признал такое предложение «отличной идеей».

Ранее в этот день Маск выступил в соцсети с предложением превратить главный офис Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, поскольку «все равно никто не появляется». Он также обратился к пользователям проголосовать за эту идею. Отмечается, что это уже более 1,9 млн пользователей оставили свой голос, и 91% из них поддержали Маска.

В марте предприниматель купил 9,2% акций компании Twitter, став таким образом ее крупнейшим акционером. Стоимость пакета, исходя из рыночной цены, составила $2,89 млрд. Кроме того, Маск вошел в состав совета директоров компании и будет его членом минимум до 2024 года.

Ранее, 5 апреля, в интервью «Известиям» управляющий партнер коммуникационного агентства Svoboda Agency Марк Шерман сообщил, что на фоне падения капитализации соцсетей из-за новых правил приватности Apple (Snap, Twitter и т.д.) покупка гигантской доли Twitter Илонм Маском является знаковым событием. Как отмечает эксперт, в настоящий момент не исключается вариант покупки Маском всей компании Twitter.