Девять человек на снегоходах провалились под лед в ХМАО

Компания из девяти человек провалилась под лед в районе Сургута. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщила пресс-служба СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Инцидент произошел вечером 9 апреля. Девять человек решили прокатиться на трех снегоходах по замерзшей реке Обь в районе Сургута, но лед не выдержал их веса и провалился под отдыхающими.

Известно, что компания направлялась к острову Раздорный, не проверив толщину льда и погодные условия перед поездкой, пишет REGNUM. В результате в воде оказались все девять человек, среди которых было двое детей.

Двое мужчин 36 и 46 лет пропали без вести, сообщает телеканал «360». Их поиском сейчас занимаются водолазы.

По данным «Федерального агентства новостей», водитель одного транспортного средства был пьян. В результате происшествия дети получили легкие обморожения, одна женщина попала в больницу с переохлаждением.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного одела продолжаются.

Спасатели призывают жителей Югры воздержаться от выходов и выездов на тонкий лед.

28 марта Следственный комитет начал проверку по факту затопления снегохода с нартой в Камчатском крае. Пассажиру удалось спастись, водитель ушел под воду вместе с техникой.