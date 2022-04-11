В КНДР открылась выставка в честь 10-летия Ким Чен Ына у власти
В Музее Чосон открылся зал, посвященный 10-летию пребывания Ким Чен Ына на посту лидера КНДР. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщило агентство ЦТАК.
В Экспозицию вошли фотографии и видеозаписи, свидетельствующие о «бессмертных достижениях» главы государства. Значительная часть экспонатов посвящена периоду после съезда Трудовой партии Кореи в 2016 году, когда Ким Чен Ын распорядился укреплять оборону страны и создать «ответственную ядерную державу». Например, письмо от 2017 года, в котором он объявил о завершении создания государственных ядерных сил после успешных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты.
На фоне празднования памятной даты, отмечает агентство, по всей Северной Корее прошли многочисленные собрания, где их участники подчеркнули огромную роль главы государства в обретении «статуса полноценной военной державы с мощными физическими средствами самозащиты».
Ким Чен Ын занял пост первого секретаря Трудовой партии Кореи 11 апреля 2012 года после того, как в декабре 2011 года умер его отец Ким Чен Ир, руководивший страной с 1994 года.
28 марта Ким Чен Ын заявил о намерении развивать «мощные ударные средства» для укрепления национального оборонного потенциала страны, а также выразил благодарность официальным лицам и ученым, которые внесли вклад в «успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа «Хвасон-17», которая впоследствии оказалась слегка измененной версией более старой модели.
25 марта США предложили Совбезу ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечается, что СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.