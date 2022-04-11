Полянский оценил решение об исключении России из СПЧ ООН

Россия сдержанно отнеслась к решению об исключении из Совета по правам человека (СПЧ) ООН, рассказал «Известиям» в понедельник, 11 апреля, в письменном интервью первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Я лично не вижу трагедии в том, что Россия не будет на данном этапе принимать непосредственное участие в работе СПЧ. Решения этого органа не носят обязательного характера в отличие, скажем, от [решений] Совета Безопасности ООН», — отметил дипломат, добавив, что Москва и без этого продолжит вносить весомый вклад в укрепление соблюдения прав человека.

В то же время он указал, что без голоса России могут пострадать развивающиеся страны. Кроме того, РФ не верит в перспективу независимого международного расследования по ситуации в украинском городе Буча.

«Мы в принципе не верим в какие-либо «независимые» расследования, которыми будут заниматься западные государства и Украина. У нас, в частности, перед глазами процесс с «расследованием» катастрофы рейса МН-17 в 2014 году, который всё больше напоминает постановочный фарс», — заявил Полянский.

По его словам, международные структуры, которые занимаются подобными вещами, в последнее время подвергаются сильному влиянию Запада, и их выводы сложно назвать беспристрастными.

Что касается даже теоретического исключения России из Совбеза ООН, то это, заверил Полянский, «невозможно». Он пояснил: такое решение должно быть одобрено в том числе Совбезом, а в Совбезе у Москвы право вето. То же касается и исключения России из ООН.

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«Даже теоретическое исключение России из Совбеза ООН невозможно»