Экс-депутат Рады охарактеризовал провокацию Киева в Буче

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива в понедельник, 11 апреля, назвал провокацию Киева в городе Буча «спектаклем с трупами».

Кроме того, Кива опубликовал в своем Telegram-канале кадры, на которых украинские военные тащат тело по дороге на веревке. Он заявил, что это видео было случайно показано на «президентском телеканале», но позже удалено.

«Это еще одно подтверждение того, что украинские спецслужбы подготовили и инсценировали «спектакль с трупами» в Буче», — отметил экс-депутат.

Ранее, 6 апреля, медэксперт Эдуард Туманов при анализе распространяющихся в западных и украинских СМИ фотографий из Бучи предположил, что снимки являются инсценировкой, а тела погибших были намеренно разложены на дороге ее авторами. Эксперт заявил, что эти люди погибли в разное время — не в один день.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу. После этого министр иностранных дел Сергей Лавров назвал провокацию в Буче попыткой украинской стороны прервать переговорный процесс и выдвинуть новые условия взамен прежних договоренностей касаемо проведения спецоперации по защите Донбасса.

4 апреля в Пентагоне отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

Украинская сторона 2 и 3 апреля распространила сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные Киевом фото и видео о якобы «преступлениях российских военных» в Буче являются провокацией.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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