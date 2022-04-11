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Экс-депутат Рады охарактеризовал провокацию Киева в Буче

Экс-депутат Рады Кива назвал провокацию в Буче «спектаклем с трупами»
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Бывший депутат Верховной рады Илья Кива в понедельник, 11 апреля, назвал провокацию Киева в городе Буча «спектаклем с трупами».

Кроме того, Кива опубликовал в своем Telegram-канале кадры, на которых украинские военные тащат тело по дороге на веревке. Он заявил, что это видео было случайно показано на «президентском телеканале», но позже удалено.

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«Это еще одно подтверждение того, что украинские спецслужбы подготовили и инсценировали «спектакль с трупами» в Буче», — отметил экс-депутат.

Ранее, 6 апреля, медэксперт Эдуард Туманов при анализе распространяющихся в западных и украинских СМИ фотографий из Бучи предположил, что снимки являются инсценировкой, а тела погибших были намеренно разложены на дороге ее авторами. Эксперт заявил, что эти люди погибли в разное время — не в один день.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу. После этого министр иностранных дел Сергей Лавров назвал провокацию в Буче попыткой украинской стороны прервать переговорный процесс и выдвинуть новые условия взамен прежних договоренностей касаемо проведения спецоперации по защите Донбасса.

4 апреля в Пентагоне отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

Украинская сторона 2 и 3 апреля распространила сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные Киевом фото и видео о якобы «преступлениях российских военных» в Буче являются провокацией.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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