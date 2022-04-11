Прямой эфир
Сюжет:

Корреспондент «Известий» рассказал о возвращении мирной жизни в Мариуполь

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разгром националистических группировок в Мариуполе — вопрос ближайших дней. О том, что сейчас происходит в городе, как идут бои рассказал военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм.

Штурмовое предупреждение: к чему приведет полное взятие Мариуполя
И почему бои за город так затянулись

По его словам, мирные жители начинают выходить из домов без опаски, во дворах и на улицах убирают мусор, расчищают жилое пространство. Однако гуманитарная ситуация в городе остается сложной. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) при поддержке России прилагают все усилия, чтобы она изменилась.

Уже работают крупные центры по раздаче гумпомощи. Один из них расположен в северо-восточной части города на Запорожском шоссе — на парковке между мегамаркетом MEGA и магазином Metro. Также в Мариуполь каждый день поступает помощь от различных волонтерских организаций и общественных фондов.

В городе повсюду множество следов обстрелов. Хорошо видно, что огонь велся со стороны «Азовстали» и Мариупольского порта. Это последние точки, где украинские боевики сопротивляются до последнего, отчаянно надеясь на эвакуацию.

Сейчас они заперты в трех локальных «котлах» — это завод «Азовсталь», металлургический комбинат имени Ильича и городской порт.

Как пояснил боец народной милиции ДНР, украинские противотанковые комплексы «Стугна» и «Корсар» оказались слабы против российских танков. У них по паспорту дальность стрельбы — 5 км. Но на таком расстоянии они не пробивают броню.

Сейчас в городе остается огромное количество мин, оставленных украинскими боевиками. Их ставили везде, где только можно, — в офисах, магазинах, на промышленных объектах и, конечно, в жилых домах.

Каждый день из Мариуполя продолжают уезжать беженцы. Но уже появляются и первые «возвращенцы». Пока их гораздо меньше, чем тех, кто хочет покинуть пострадавший город. Но тенденция возвращаться в свои дома уже наметилась.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Между мирами: в разрушенный Мариуполь постепенно возвращается жизнь»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022