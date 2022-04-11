Корреспондент «Известий» рассказал о возвращении мирной жизни в Мариуполь

Разгром националистических группировок в Мариуполе — вопрос ближайших дней. О том, что сейчас происходит в городе, как идут бои рассказал военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм.

По его словам, мирные жители начинают выходить из домов без опаски, во дворах и на улицах убирают мусор, расчищают жилое пространство. Однако гуманитарная ситуация в городе остается сложной. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) при поддержке России прилагают все усилия, чтобы она изменилась.

Уже работают крупные центры по раздаче гумпомощи. Один из них расположен в северо-восточной части города на Запорожском шоссе — на парковке между мегамаркетом MEGA и магазином Metro. Также в Мариуполь каждый день поступает помощь от различных волонтерских организаций и общественных фондов.

В городе повсюду множество следов обстрелов. Хорошо видно, что огонь велся со стороны «Азовстали» и Мариупольского порта. Это последние точки, где украинские боевики сопротивляются до последнего, отчаянно надеясь на эвакуацию.

Сейчас они заперты в трех локальных «котлах» — это завод «Азовсталь», металлургический комбинат имени Ильича и городской порт.

Как пояснил боец народной милиции ДНР, украинские противотанковые комплексы «Стугна» и «Корсар» оказались слабы против российских танков. У них по паспорту дальность стрельбы — 5 км. Но на таком расстоянии они не пробивают броню.

Сейчас в городе остается огромное количество мин, оставленных украинскими боевиками. Их ставили везде, где только можно, — в офисах, магазинах, на промышленных объектах и, конечно, в жилых домах.

Каждый день из Мариуполя продолжают уезжать беженцы. Но уже появляются и первые «возвращенцы». Пока их гораздо меньше, чем тех, кто хочет покинуть пострадавший город. Но тенденция возвращаться в свои дома уже наметилась.

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«Между мирами: в разрушенный Мариуполь постепенно возвращается жизнь»