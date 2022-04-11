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В центре Торонто был застрелен мужчина

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В центре Торонто неизвестный застрелил жителя города. Об этом стало известно 10 апреля из материала канала CTV News.

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По данным следователей, в районе Дандас-стрит-ист и Джордж-стрит подозреваемый подошел к жертве и несколько раз выстрелил в нее. Позднее пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти его жизнь врачам не удалось.

Сейчас полиция Торонто активно ведет поиски подозреваемого. Сообщается, что в последний раз его видели идущим в западном направлении по улице Дандас-стрит-Ист. Также были даны ориентировки на предполагаемого преступника: темнокожий мужчина в возрасте от 35 до 40 лет с короткой стрижкой, в светлой рубашке с длинными рукавами, синих джинсах и голубой медицинской маске.

7 апреля канал NBC News сообщил о том, что американка с российскими корнями убила одного из сыновей и попыталась расправиться со вторым на фоне новостей на Украине. Супруг обвиняемой рассказал следователям, что его жена смотрела много новостей про Украину, и, вероятно, это сказалось на ее психическом здоровье.

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