Корреспондент «Известий» рассказал об эвакуации военными РФ мирных жителей

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин в понедельник, 11 апреля, рассказал о том, как российские военные вместе с подразделениями Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) выводят мирных жителей с линии огня.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят беспорядочные артиллерийские удары. В ответ реактивная артиллерия ДНР прицельно бьет по позициям националистов под Марьинкой.

«Пожалуй, главную фронтовую работу на этой неделе выполняли артиллеристы и минометчики, разбивая опорные пункты ВСУ и нацбатов, участвуя в арт-дуэлях», — отмечает корреспондент.

Минометчик с позывным Кува в мирной жизни был кладовщиком на заводе. Теперь он служит первоклассным наводчиком.

«Мы работали и попадали точно и технику уничтожали под Волновахой», — рассказывает он.

По словам корреспондента, мины противника падают всё ближе. Переждав какое-то время, военные ДНР выходят из укрытия и продолжают стрелять. По ним снова бьют в ответ. После очередного обстрела мина упала в 10 м от миномета, за спиной у оператора «Известий», передает корреспондент.

Кроме того, российские войска вместе с солдатами ДНР блокируют Угледар, постепенно обходя его с флангов. Отмечается, что в ближайшее время город возьмут в кольцо.

«В каждом селе это практически передовая. Просто эта передовая не идет как на фронте прямым окопом, а здесь передовая везде», — рассказал военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным «Индус».

В Мариуполе российские военные продолжают выбивать «азовцев» (националистическая группировка «Азов» запрещена на территорию РФ) из жилых районов. При этом бойцам приходится не только воевать, но и спасать мирных жителей. Тех, кто боится выходить из подвалов, снабжают гуманитарной помощью. У мирных граждан нет никакой связи с внешним миром, часто они даже не знают, какой сейчас день недели, передает корреспондент. В подвалах при этом прячутся женщины, дети, старики.

В Лебореженом районе Мариуполя съемочная группа «Известий» стала свидетелем операции по эвакуации мирных жителей почти с передовой. Морпехи-черноморцы вывели большую группу мирных жителей. Дом, в подвале которого они прятались, находился почти на линии огня. На сборы дали 10 минут. Дети, впервые за несколько дней вышедшие из подвала, закрывали уши руками, так как снаружи звуки обстрелов громче.

Уточняется, что первыми увозят лежачих людей, внутри и на бронетранспортерах (БМП). Сопровождать их нельзя, поэтому остальные идут пешком по безопасному разминированному маршруту, который знают только военные. По словам корреспондента, никто не пострадал во время отхода.

«Известия» запустили спецпроект, который может помочь жителям разрушенных националистами населенных пунктов найти своих близких. Наши журналисты, которые работают в зоне спецоперации, записывают короткие сообщения всех, кто хочет передать весточку родным. Такие ролики публикуются на сайте osv.iz.ru.

Ранее, 10 апреля, военные России и ДНР эвакуировали 47 членов экипажа с заблокированных в порту Мариуполя кораблей. Отмечается, что из-за дрейфующих мин, установленных боевиками ВСУ, экипажи не смогли вовремя покинуть порт. Также «Известия» 10 апреля запечатлели кадры эвакуации российского экипажа с освобожденного от украинских националистов в Мариуполе судна «Азов Конкорд», который находился в городском порту с 21 февраля.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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