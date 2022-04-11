Эксперт Шурыгин заявил о ставке Киева на силовой сценарий

Военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью «Известиям» в понедельник, 11 апреля, предположил, что Киев сделал ставку на силовой, а не дипломатический способ разрешения ситуации вокруг страны и стягивает к Донбассу все оставшиеся силы.

«Украинские власти надеются при западной помощи оружием затянуть конфликт и если не победить, то хотя бы свести «вничью» — предотвратить выход ДНР и ЛНР на административные границы бывших Донецкой и Луганской областей», — отметил он.

Шурыгин считает, на Украине по-прежнему питают надежду, что даже Мариуполь удастся удержать, а не только Краматорск и Лисичанск. Поэтому Киев постепенно подтягивает из глубины страны военные резервы к Донбассу. Однако, подчеркнул эксперт, у армии РФ есть всё необходимое, чтобы «взломать и такую оборону».

Эксперт уверен, что лучший способ принудить Киев к реальным мирным переговорам — нанести ему тяжелое военное поражение, окружить и разгромить в Донбассе самые боеспособные войска, размещенные там, артиллерию, «Точки-У» и бронетехнику.

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