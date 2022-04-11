Во Франции пассажирка посадила самолет после сердечного приступа у пилота
Во Франции пассажирка самолета посадила воздушное судно, у пилота которого случился сердечный приступ. Об этом 9 апреля сообщила газета Ouest-France.
Инцидент произошел в небе над департаментом Морбиан на северо-западе страны на рейсе туристического самолета Dragonfly. У пилота произошел сердечный приступ. Тогда его пассажирка, не имея навыков пилотирования, взяла на себя управление двухместным самолетом и посадила его, маневрируя между жилыми домами.
За Dragonfly наблюдали очевидцы. По их словам, он маневрировал, избегая крушения на общественном паркинге, пишет «Федеральное агентство новостей». В итоге воздушное судно приземлилось в болотистой местности, отмечает RT.
Спасатели доставили женщину в шоковом состоянии в ближайшую больницу города Лорьян, сообщает «Газета.Ru». 66-летний пилот самолета скончался, уточняет Life.ru.
2 апреля в пролив Ла-Манш упал самолет с двумя людьми на борту. Самолет Piper PA-28 вылетел из Великобритании и должен был приземлиться в Ле-Туке на севере Франции, однако потерпел крушение.