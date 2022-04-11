Появились кадры с пожара на автосервисе в Москве
На юго-востоке Москвы произошел пожар в автосервисе. Кадры с места происшествия появились в понедельник, 11 апреля, в распоряжении «Известий».
По предварительным данным, в пожаре погиб один человек. Его тело было найдено в очаге возгорания.
В настоящий момент на месте, судя по кадрам, работают городские службы. С огнем борется несколько пожарных машин.
По нашим данным, ЧП произошло на Большой Косинской улице, 130, 11 апреля.
На территории автосервиса загорелся металлический ангар. При пожаре произошло частичное обрушение крыши здания.