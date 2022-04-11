Источник «РИА Новости» сообщил о сбитом украинском беспилотнике на севере Крыма

Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил о сбитом украинском беспилотнике на севере Крыма, о чем стало известно в понедельник, 11 апреля.

«По предварительной информации, системой ПВО (противовоздушной обороны — Ред.) на севере Крыма был сбит украинский беспилотник», — сообщил собеседник.

По данным агентства, беспилотный аппарат был выведен из строя в районе поселка Таврический. Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее, 10 апреля, корреспондент «Известий» Мери Бадунц рассказала, что поселок Таврический в Крыму был обстрелян. По словам местных жителей, они увидели зарево, затем прилетел снаряд. Сообщается, что на данный момент в поселке нет электричества.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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