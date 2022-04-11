Пансионаты для пожилых собрались поднять цены на 10%
Скачок цен на ряд товаров привел к тому, что пансионаты для пожилых людей вынуждены поднимать цены на свои услуги, сообщил «Известиям» в понедельник, 11 апреля, председатель ассоциации специалистов сферы социально-медицинского ухода «Патронаж» Алексей Сабадаш.
«Одна из основных проблем — удорожание продуктов питания, качественных пеленок и подгузников, уходовых средств — например, специальных кремов», — пояснил он.
Пока подорожание необходимых товаров не критичное — 5-7%, отметил Сабадаш. Однако для покрытия издержек тарифы на услуги в сети, которой он руководит, вероятно, придется поднимать.
«С 1 мая мы, скорее всего, поднимем цены. Пока это будет где-то 10%. То есть, если размещение в трехместном номере у нас стоило 1,4 тыс. в стуки, то станет на 140 рублей дороже. Мы понимаем, что ситуация тяжелая, и, если бы мы задрали цены, то потеряли бы постояльцев», — сказал он.
Издержки выросли и за счет роста цен на медикаменты, из-за увеличения коммунальных платежей, добавил руководитель сети центров для пожилых людей «Доброта» Георгий Хлабыстов. В «Доброте» так же решили повысить прайс.
«Мы вслед за общей тенденцией вынуждены чуть-чуть поднять стоимость наших услуг. Не намного — не более 10%», — сообщил Хлабыстов.
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«Болезненное ощущение: пансионаты для пожилых поднимают цены на 10%»