Один человек погиб в результате пожара в автосервисе в Москве

На юго-востоке Москвы в результате пожара в автосервисе погиб один человек.

По нашим данным, ЧП произошло на Большой Косинской улице, 130. На территории автосервиса загорелся металлический ангар. При пожаре произошло частичное обрушение крыши здания.

Площадь пожара составляет 300 кв. м. Как рассказали в администрации, в ангаре находятся автомобили, уточняет агентство городских новостей «Москва». В очаге пожара спасатели обнаружили тело одного погибшего.

Ранее, 11 апреля, стало известно, что в подмосковном Видном на 26-м км Каширского шоссе загорелся рынок. Загорелся павильон с лакокрасочными материалами. Общая площадь пожара составляет 100 кв. м.