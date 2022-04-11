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Синоптики рассказали о погоде в Москве и Московской области 11 апреля

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В понедельник, 11 апреля, москвичей ожидает облачная погода. Будет идти дождь, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

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Днем в Москве температура воздуха составит +8…+10 градусов, ночью столбики термометров покажут +3…+5 градусов.

В Подмосковье в дневные часы будет 6–11 градусов тепла, в ночные похолодает до +2…+7 градусов.

Ожидается ветер северо-восточного направления со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В этот же день, 11 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что порядка 25% месячной нормы осадков выпадет в понедельник и вторник в Москве. В целом вся неделя будет дождливой. По его словам, в столице продолжит держаться весенняя погода. В ближайшую неделю температура воздуха будет выше нормы на 3–4 градуса.

8 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве во второй половине апреля и начале мая можно еще ожидать заморозков, что характерно для столицы. По словам метеоролога, уже четко видна тенденция к весеннему потеплению в столице, но это не исключает похолоданий.

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