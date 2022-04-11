Корреспондент «Известий» показала кадры разминирования ВС РФ полей под Херсоном

Корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала 11 апреля, как Вооруженные силы РФ налаживают мирную жизнь в освобожденном от украинских боевиков Мелитопольском районе.

После того, как Вооруженные силы Украины отступили из Мелитополя, здесь осталось много боеприпасов, которые мешают мирным жителям работать и жить.

Особенно большие проблемы возникают у фермеров — они жалуются, что не могут нормально работать на некоторых посевных, так как многочисленные снаряды приходится постоянно объезжать.

«Возьмем поле, допустим сто гектаров. Предметов пять может быть, три предмета может быть. В таком плане механизаторам четко, ясно была установка о том, чтобы где видят непонятные предметы объезжать — не трогать, никаких действий не предпринимать», — объяснил фермер Олег Тымчук.

Российские инженеры-саперы собирают многочисленные заявки от мирных жителей и обезвреживают снаряды. То, что можно вывезти, саперы забирают с собой, остальное — аккуратно, с соблюдением требований безопасности — взрывают на месте.

Мелитополь — это медовый, плодородный край. Его называют «черешневой столицей» Украины, потому что четверть всех ягод, выращиваемых в стране, родом именно отсюда.

Фермеры надеются, что работу на разминированных посевных пшеницы, расположенных рядом с вишневыми садами, они смогут начать уже к 15 мая. Урожай фермеры планируют продавать России и другим странам СНГ, с которыми уже налаживаются связи. Проблем с посевными у аграриев нет, топливом им также помогают. В скором времени, надеются они, решится вопрос с экспортом и удобрениями, благодаря чему Мелитополь сможет прокормить себя и соседние районы.

7 апреля Мери Бадунц показала, как налаживается мирная жизнь в Энергодаре. На представленных записях видно, что мирную жизнь города ничего не нарушает.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Она преследует несколько целей — защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, два последних аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, предусматривающие военное содействие в том числе.

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