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Во Франции назвали признание Россией ДНР и ЛНР провалом санкционной политики Запада
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Во Франции назвали признание Россией ДНР и ЛНР провалом санкционной политики Запада

Monde diplomatique: западные санкции против России неэффективны и грозят войной в Европе
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Признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) — это доказательство провала санкционной политики стран Запада. Такое мнение выразили журналисты французской газеты Monde diplomatique.

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«Признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса <...> демонстрирует провал санкционной политики Запада, проводимой на протяжении последних восьми лет», — уточняется в материале.

Авторы статьи Элен Ришар и Анн-Сесиль Робер заявляют, что рестрикции, введенные после этого шага Кремля, скорее всего будут бесполезны, так как подобные меры и раньше не приводили к ожидаемым результатам, даже в случаях с менее мощными странами.

По мнению журналистов, сейчас стало явным, что санкционная политика, заставляющая принимать контрсанкции, неэффективна и опасна.

«Будучи жалкой заменой дипломатии, спираль односторонних мер теперь грозит привести к войне в Европе», — высказали свою точку зрения авторы материала.

Ранее, 7 апреля, журналист Бредли Бланкеншип в своем материале для Global Times заявил, что антироссийские санкции Запада не сокрушили экономику России и не ввергли в изоляцию от глобальной экономической системы. Отмечается, что санкции вводились не только для нанесения вреда российской экономике, но и с целью вызвать недовольство среди населения. При этом, по мнению Бланкеншипа, планы Запада не претворились в жизнь.

Ранее, 5 апреля, немецкий телеканал Die Welt заявил, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. Между тем запрет на поставки энергоносителей из России повлияет в том числе на производство удобрений, что негативно скажется на сельском хозяйстве. Это вполне может привести к дефициту продовольствия, который уже наблюдается в ряде европейских стран.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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