Греки принесли извинения российскому посольству за позицию Афин

Представители общественной организации «Сеть эллинизма» передали в российское посольство в Афинах петицию, в которой активисты извинились перед Россией за позицию греческого правительства по ситуации вокруг Украины, о чем стало известно в воскресенье, 10 апреля.

«От имени греков мы просим прощения за оскорбительное в нашей истории поведение правительства, которое, высылая российских дипломатов из Греции, оскорбляет греков как демократов и как православных христиан... Немного цветов с нашими сердцами, с нашими мыслями о братском российском народе, в защиту справедливости», — приводит ТАСС выдержку из текста петиции под названием «Рука дружбы и братства русскому народу от всех греков».

Документ дипломатам передал профессор Университета Фракии Йоргос Павлос, который действовал от имени организации.

«Большинство греков стоят на стороне своих православных русских братьев и выступают против решений греческого парламента и греческого правительства», — добавил Павлос.

Ранее, 6 апреля, МИД Греции вызвал посла РФ Андрея Маслова, чтобы сообщить о решении греческого правительства объявить 12 сотрудников российской дипмиссии персонами нон гранта.

На решения Греции отреагировали и в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Москва ответит на такой шаг. По ее словам, высылку российских дипломатов из европейских стран можно расценивать как информационно-политическую атаку на Россию.

Ранее, 5 апреля, замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является заранее спланированной кампанией. По его словам, Россия ни с кем не намерена разрывать дипломатические отношения, но будет принимать ответные меры.

За несколько месяцев страны выслали в обшей сложности около 400 российских дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция.

Высылка российских дипломатов стала реакцией стран Запада на проведение Россией специальной военной операции по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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