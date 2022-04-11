Силуанов: Россия будет судиться, если Запад попытается объявить дефолт по ее евробондам

При условии, что Запад объявит РФ дефолт по причине якобы невыполнения ею обязательств по еврооблигациям, Москва обратится в суды. Об этом сообщил в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов в понедельник, 11 апреля.

«Мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях», — подчеркнул министр.

По его словам, «это будет непростой процесс», так как западные страны хотят уничтожить российский имидж надежного заемщика.

«Тем не менее даже в таких условиях мы заплатили держателям еврооблигаций — резидентам Российской Федерации причитающиеся им выплаты в рублях. Точно так же мы поступили и в отношении выплат по еврооблигациям перед иностранными инвесторами. Мы воспользовались указом президента и перевели рублевые средства на специально открытый счет в российском депозитарии в рублевом эквиваленте. Имеют ли иностранные держатели нашего долга доступ к этим деньгам? Имеют», — добавил Силуанов.

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«Мы будем судиться»