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Сбербанк снизил максимальную ставку по вкладам до 16%

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Сбербанк понизил ставку по рублевому депозиту до 16%. Решение принято на фоне адоптации к ситуации на рынке. Об этом стало известно в воскресенье, 10 апреля.

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Как отмечается, организация автоматически пересмотрит ставки для клиентов, получивших одобрение на прежних условиях. Ставки по льготным программам остались прежними.

«Небольшие изменения коснулись и ставок по вкладам, при этом они по-прежнему остаются достаточно выгодными для наших клиентов», — подчеркнул директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Отмечается, что клиенты могут получить оптимальную ставку, если оформят годовую подписку на сервисы банка по программе «СберПрайм+» и откроют вклад онлайн до трех месяцев. При открытии вклада на период до шести месяцев максимальная ставка составит 14%, на год — 12%.

Решение банка связано с тем, что 8 апреля ЦБ понизил базовую ставку с 20 до 17% годовых. Отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и риски для финансовой стабильности сохраняются, хотя уже и перестали нарастать. Следующее собрание, на котором будет рассмотрен вопрос о ключевой ставке, запланировано на 29 апреля.

Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках РФ в первой декаде марта достигла исторического максимума в 20,51%. В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк. Согласно данным ЦБ, ставка в третьей декаде февраля находилась на уровне 8,59%.

28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку на 10,5 процентного пункта — до рекордных 20%. Повышение ставки Центробанк объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения, а также компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

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