Военные России и ДНР эвакуировали 47 человек с кораблей, заблокированных в порту Мариуполя

Российские военные и солдаты Донецкой Народной Республики (ДНР) эвакуировали 47 членов экипажа с судов в порту Мариуполя, заблокированных националистами. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщила Народная милиция (НМ) республики.

«В ходе выполнения боевых задач в порту города Мариуполя военнослужащими ВС РФ и ДНР деблокированы находящиеся на судах 47 членов экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины», — сообщается в Тelegram-канале ведомства.

Отмечается, что из-за дрейфующих мин, которые были спущены украинскими солдатами, корабли не могли выйти из морской гавани.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские националисты из группировки «Азов» (против которой в РФ возбуждены несколько уголовных дел) при отходе из Мариуполя захватили два судна иностранных государств и удерживают в заложниках их экипажи.

Также «Известия» 10 апреля запечатлели кадры эвакуации российского экипажа с освобожденного от украинских националистов в Мариуполе судна «Азов Конкорд», который находился в городском порту с 21 февраля.

Как сообщил второй помощник капитана Александр Коваленко, судно принадлежит турецкому владельцу, на его борту находилось 12 россиян и двое граждан Азербайджана. Он поблагодарил российских военных.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что сухогруз «Апачи», принадлежащий Украине, сделал попытку вечером 8 апреля прорваться в порт Мариуполя для эвакуации главарей националистической радикальной группировки «Азов» и иностранных наемников по морю. После того как судно проигнорировало предупреждения пограничных сторожевых кораблей, по сухогрузу был открыт артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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