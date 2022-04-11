Королева Елизавета II рассказала о самочувствии во время COVID-19
Королева Великобритании Елизавета II поговорила по видеосвязи с одним из пациентов Королевской больницы Лондона, рассказав, каково это — переносить COVID-19 даже с легким проявлением симптомов, о чем в воскресенье, 10 апреля, сообщил Букингемский дворец.
«Чувствуешь себя очень усталым и опустошенным, не правда ли? Ужасная пандемия», — сказала королева, которая сдала положительный анализ на коронавирусную инфекцию в феврале и испытывала слабые симптомы болезни.
В этот день, 10 апреля, в Королевской больнице состоялось официальное открытие отделения Королевы Елизаветы, которое является одним из крупнейших отделений интенсивной терапии в стране. Отделение на 155 коек было построено на 14-м и 15-м этажах больницы за пять недель в ответ на растущее число пациентов из-за вспышки COVID-19.
Королева Великобритании вернулась к своим обязанностям через девять дней после объявления о положительном тесте на коронавирус. В первый рабочий день она провела две дистанционные встречи с послами Андорры и Чада.
В конце месяца, 29 марта, Елизавета II появилась на церковной службе в Вестминстерском аббатстве в память о ее супруге принце Филиппе, герцоге Эдинбургском, который ушел из жизни 9 апреля 2021 года. Это стало первое за пять месяцев появление монарха на публике.